Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zum Corona-Impfstoff der Firma Biontech

"Nichts ist gesagt darüber, wie das Vakzin bei älteren Menschen wirkt, deren Immunsystem weniger ansprechbar ist, weshalb Impfstoffe nicht in gleichem Maße erfolgreich sind wie bei Jüngeren. Nichts ist gesagt darüber, wie lange die Immunität gegebenenfalls anhält. Muss womöglich, wenn nach einem Jahr - und so lange wird es dauern - erst einmal die Risikogruppen und das Gesundheitspersonal durchgeimpft sind, gleich wieder von vorne angefangen werden, weil bei den ersten die Wirkung schon wieder verpufft ist? Nichts ist darüber gesagt, wie all die Lager- und Kühlkapazitäten geschaffen werden sollen für diesen sehr empfindlichen Stoff, und wenn das schon im reichen Deutschland als monströse Aufgabe erscheint - wie soll sie erst in ärmeren Regionen dieser Erde gestemmt werden? Noch sind zu viele Fragen offen, als dass man die Rettung der Welt ausrufen könnte. Es ist bestenfalls ein Schritt dahin auf einem noch immer sehr langen Weg."/ra/DP/he