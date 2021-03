Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zum Lohngefälle zwischen West und Ost

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum Lohngefälle zwischen West und Ost:

Die Politik kann keine Löhne vorschreiben, aber es hat eine Wirkung, wenn im Fall des politisch festgelegten Mindestlohns nach Ost und West unterschieden wird. Und es bleibt ein Grundproblem: Der Osten hat keine wahrnehmbare Stimme in der Regierung, gerade weil die Kanzlerin aus dem Osten ist und diesen Teil ihrer Identität weit hintanstellt. Die Linkspartei zerlegt sich lieber selbst, also wenden sich manche im Osten der AfD zu. 25 Prozent Lohnunterschied erklären natürlich nicht, warum die AfD in Thüringen bei 23,4 Prozent steht und in Bremen bei 6,1. Denn die AfD ist keine Ostpartei, aber sie greift im Osten geschickt Befindlichen auf und punktet mit Losungen wie "Vollende die Wende". Noch fataler ist, dass sich viele ganz abwenden - und zwar wegen solcher Enttäuschungen. Geld ist nun mal die Basis. Deshalb werden solche Unterschiede von vielen als diskriminierend empfunden./be/DP/mis