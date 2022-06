Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zur Ankündigung von Scholz zu Flugabwehrsystem

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" zur Ankündigung von Scholz zu Flugabwehrsystem:

"Immer wenn Olaf Scholz unter Druck gerät, weil der Ukraine die versprochenen Waffen aus Deutschland nicht geliefert werden, benutzt der Kanzler einen Trick: Er kündigt die Lieferung anderer Waffen an. Als die Ukrainer sich Marder und Leoparden wünschten, bekamen sie überraschend Geparden zugesagt. Als sich herausstellte, dass es für die Flugabwehrpanzer keine Munition gibt, wurden Panzerhaubitzen angekündigt. Jetzt, wo beides immer noch nicht in der Ukraine angekommen ist, sollen Lenkflugkörper kommen. Scholz vermittelte im Bundestag den gleichen Eindruck wie bisher: Im Vordergrund wird militärische Solidarität beschworen, im Hintergrund bei Waffenlieferungen gebremst. Der Kanzler hat offenbar Sorge, er könne mit robusten Lieferungen kriegsskeptische SPD-Wähler verschrecken. Doch mit seinem Hin und Her verprellt er sie - und zugleich diejenigen, die sich mehr Unterstützung für die Ukraine wünschen."/yyzz/DP/men