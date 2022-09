Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zur künftigen Rolle von König Charles

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur künftigen Rolle von König Charles:

"Eigentlich hat Charles keine Chance. Ob er sie nutzen wird? Viel war in den letzten Tagen von seinen ökologischen Ambitionen die Rede. Seinem schon Jahrzehnte währenden Engagement für den Schutz der Regenwälder und des Weltklimas - lange vor Greta Thunberg. Doch ob wir uns einen Öko-Prinzen wünschen sollen, der nun einmal in der Woche die britische Regierung mit seinen Überzeugungen berät, ist wegen des tendenziell reaktionären, esoterischen bis elitären Spins seiner durchlauchtigen Überzeugung doch eher fraglich. Nein, einen Öko-Prinzen braucht es so wenig wie einen Öko-Diktator. Der Zweck heiligt die Mittel auch hier nicht. Wenn schon politisch, dann sollte Charles sich mit allem Nachdruck um die koloniale Vergangenheit des Königshauses kümmern."/yyzz/DP/he