Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zur Autoindustrie

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die "Braunschweiger Zeitung" zur Autoindustrie:

"Angesichts der Sorgen um die Jobs in der für Deutschland so wichtigen Autoindustrie ist es wichtig, dass die Politiker die Übersicht behalten. Es dürfen zentrale Ziele nicht gegeneinander ausgespielt werden - etwa Arbeitsplatzsicherheit gegen Klimaschutz. Wenn Jobs verloren gehen, weil Verbrenner in absehbarer Zeit keine Zukunft mehr haben, dann müssen Arbeitsplätze in der Entwicklung neuer, sauberer und Techniken entstehen, die sich zudem gut verkaufen."/yyzz/DP/fba