MAILAND (dpa-AFX) - Nach dem Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreibt die italienische Zeitung "Corriere della Sera" am Freitag:

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"Europa geht aus Shenzhen gedemütigt hervor: von drei Großmächten, die es (Europa) für unbedeutend halten, von den Russen, die kühl auf Trumps verspätete Forderung reagierten, auch die EU zu künftigen Verhandlungen zuzulassen, und von einem Abschlusskommuniqué, das die Zuständigkeit internationaler Strafgerichte für Verbrechen von Staats- und Regierungschefs zurückweist. (...) So ist der Berliner Gipfel der "Willigen" zu einer Antwort auf die Erklärung von Shenzhen geworden. (...) Denn der alte Kontinent ist inzwischen die einzige wirkliche Stütze der Ukraine. Er ist, so (der ukrainische Präsident Wolodymyr) Selenskyj, der Faktor, der den Traum des Kremls, durch rohe Gewalt zu siegen, hat zunichtemachen lassen. Doch Europa, das nicht nur unfähig ist, mit einer Stimme zu sprechen, sondern sich auch mit der Schwäche seiner Verteidigungssysteme und den politischen Problemen auseinandersetzen muss, die aus seinen inneren Spaltungen resultieren, kann die Signale aus Shenzhen nur mit großer Besorgnis zur Kenntnis nehmen."/rme/DP/zb