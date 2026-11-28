MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" meint zum Zusammenspiel zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim EU-Haushaltsgipfel:

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"Nach vier Jahren holpriger und oft mühsamer Zusammenarbeit, wenn nicht gar offener Konflikte, stehen Italiens Ministerpräsidentin und Frankreichs Staatschef in einem Kampf, den vor allem Berlin und Paris gegeneinander austragen, auf derselben Seite. Wer hätte je gedacht, dass ihre Stäbe zahlreiche Gemeinsamkeiten bei der Reduzierung oder Abschaffung der "Rebates" finden - jener Ausgleichszahlungen, die in einem anderen Jahrhundert entstanden, als Frau Thatcher in Brüssel erschien und Jahrzehnte vor dem Brexit stets mit denselben Worten begann: "I want my money back."

Diese Ausgleichszahlungen, die damals ins Leben gerufen wurden, um die britische Regierung zufriedenzustellen, haben sich gehalten und sind in andere Länder abgewandert - ins reiche Deutschland und in die anderen wohlhabenderen EU-Mitgliedstaaten. Und nun, durch eine Laune der Geschichte, gerade als Macrons politische Karriere sich ihrem Ende nähert, ist der Kampf Frankreichs auch der von Meloni."/cs/DP/mis