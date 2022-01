Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Automarkt

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Automarkt:

"Das Autojahr 2021 war alles andere als gut. Gut, dass es vorbei ist. An den Verbrauchern lag der Verkaufsrückgang nicht. Sondern an fehlender Lieferfähigkeit aufgrund der teilweise selbst verschuldeten Chipkrise. Dies hat für Käufer dazu geführt, dass Preise und Lieferfristen deutlich gestiegen sind. Gerade jetzt, wo sich der sogenannte Methusalem-Effekt umgekehrt hat: Autofahrer werden wieder etwas jünger. Und in Pandemiezeiten haben auch junge Menschen den Vorteil dieses individuellen Fortbewegungsmittels ideologiefrei für sich entdeckt."/yyzz/DP/he