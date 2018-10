Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Diesel-Fahrverboten

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Diesel-Fahrverboten:

"Wenige Tage vor der vielleicht schicksalhaften Hessen-Wahl greift die Kanzlerin zum Übermaßverbot, um Fahrverbote notfalls per Gesetz vermeiden zu können. Da fragt man sich schon: Warum fällt ihr das erst jetzt ein? Ist Merkels gefühlte Not an der Urne nach jahrelangem Aussitzen so groß, dass sie sich auf der Suche nach rettenden Kreuzchen dem Vorwurf aussetzt, Gerichtsurteile zum Diesel notfalls per Handstreich außer Kraft setzen zu wollen? Oder ist das doch nur ein Wahlkampf-Gag? Höchste Zeit, dass dieses Trauerspiel endet."/yyzz/DP/he