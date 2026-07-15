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Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Donald Trumps Maut-Idee

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Donald Trumps Maut-Idee:

"Eine Maut für die sichere Passage der Straße von Hormus? Wenige Stunden nach Verkündung packt US-Präsident Trump sein Bezahlmodell wieder ein. Wie lange das nun gilt - wer weiß das schon. Trump ist jederzeit eine weitere Kehrtwende zuzutrauen. Er möchte sich nicht länger nachsagen lassen, er verschwende amerikanische Steuermilliarden für einen sinnfreien Krieg. Sogar eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells ist denkbar: Teheran und Washington blenden alle ideologischen und politischen Differenzen aus - und teilen sich fortan das Schutzgeld. Ein abwegiger Gedanke? Hoffentlich. In den vergangenen 18 Monaten Trump sind aber schon verdammt viele Dinge passiert, die man sich nicht vorstellen konnte."/yyzz/DP/he

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