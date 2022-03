Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu kommenden Landtagswahlen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu kommenden Landtagswahlen:

"Wenn die CDU so tut, als sei das am Sonntag erlebte Desaster nur ein rein lokales Ereignis gewesen, ist sie schlecht beraten. Sie sollte das Saar-Ergebnis mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen jedenfalls nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein lokales Beben kann andernorts etwas in Bewegung setzen. Die Wahlkämpfer der SPD im hohen Norden und tief im Westen werden nun motiviert in die nächsten Wochen gehen, während die von der CDU sich erst einmal schütteln müssen. Das könnte am Ende wichtig werden, weil zumindest das Rennen in NRW absolut offen erscheint."/kkü/DP/he