Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu neuer Krise zwischen London und EU

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu neuer Krise zwischen London und EU:

"Die Protestanten in Nordirland sehen nach einer verlorenen Wahl ihre Felle davonschwimmen und verlangen nun ultimativ das Ende des Nordirland-Protokolls. Sie erpressen Johnson mit der Blockade der Regierungsbildung in Belfast. Damit steht aber das Karfreitagsabkommen im Feuer, das 1998 den Bürgerkrieg beendet hat und seither die Grundlage für ein friedliches Miteinander in Nordirland bildet. Folgt Johnson dem Verlangen aus Belfast, und dafür spricht vieles, riskiert er nicht nur einen Handelskrieg mit der EU. Er befeuert auch die Sehnsucht auf katholischer Seite nach einem geeinten Irland. Und die Schotten dürften sich das alles auch ganz genau anschauen. Ein Zollkrieg in Europa, ein zerbröselndes Großbritannien, eine brennende Lunte in Nordirland - das ist ein Horrorszenario."