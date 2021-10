Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Opel

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Opel:

"Wir werden gerade Zeuge, wie der Mutterkonzern Stellantis den Rüsselsheimer Autobauer zerlegt, wie er aus einem vollumfänglichen Unternehmen eine leere Markenhülle macht - und wie am Opel-Sitz Rüsselsheim systematisch hoch qualifizierte Stellen gestrichen und in Billiglohnländer verlagert werden. In Salami-Taktik. Für Marokko sind das sicher ganz tolle Nachrichten, dass Stellantis in der Stadt Kenitra Hunderte Top-Jobs für Ingenieure und Techniker schaffen und den Standort massiv ausbauen will. Für die Rüsselsheimer Belegschaft ist es ein weiterer Schlag in die Magengrube."/DP/jha