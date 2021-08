Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Stellantis/Opel

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Stellantis/Opel:

"Carlos Tavares weiß, was er will. Auf der Rennstrecke soll es Platz eins sein - und am Steuer des Stellantis-Konzerns ebenfalls. Deshalb gibt der als Kostenkiller gefürchtete Manager Gas. Die erreichte Halbjahresrendite von über elf Prozent spricht Bände und nötigt Respekt ab. Doch der Preis ist hoch. Denn neben einem bunten Strauß an Maßnahmen, die zur Senkung der Gewinnschwelle beitragen, spielt der rigorose Umgang mit dem Personal eine große Rolle. Siehe Opel. Wenn nunmehr keine gesonderten Ertragszahlen der Marke mit dem Blitz mehr publiziert werden, wirkt das wie bestellt. Denn Gewerkschaft und Betriebsrat kämpfen um jeden Job."/zz/DP/nas