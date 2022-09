Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu von der Leyen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu von der Leyen:

"Auch bei Öl- und Gaskonzernen will von der Leyen einen Teil der Extraprofite einsammeln, die dort gerade die Bilanzen vergolden. Das ist genau die Übergewinnsteuer, über die in Deutschland monatelang palavert wurde, bevor die Koalition das Thema an Brüssel abgedrückt hat, weil mit der FDP nichts zu bewerkstelligen war. Nun wird in Brüssel an der Steuer geschraubt, was gut ist. Vieles spricht für eine EU-weite Lösung, weil so Steuerflucht und Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden können."/ra/DP/jha