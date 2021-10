Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Weltspartag

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Weltspartag:

"Weltspartag? Weltspartag! Es gibt ihn noch. Auch dieses Jahr wieder. Selbst wenn sich viele die Frage nach dem Warum stellen. Dabei müsste das "Wie" im Vordergrund stehen. Wie spare ich heute richtig? Falsche Ängste etwa vor einem Aktiensparplan kosten viel Geld. Geld, das im Alter fehlt. Dabei lassen sich langfristig im Schnitt 8,8 Prozent Rendite kassieren. Und Akzente setzen für Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel durch "grüne" Anlagen. Abschaffen sollte man den Weltspartag also nicht. Nur umwidmen. Auch um Kindern die Lust am Sparen, am Thema Geld nicht zu nehmen. Zumal die digitalen Möglichkeiten ein Türöffner sein können. Vor allem für die Vermittlung von Fakten, die fürs Leben so wichtig sind."/yyzz/DP/nas