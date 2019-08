Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zur Grundrente

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur Grundrente:

"Vor allem ist deshalb nicht alles im Lot, weil die Grundrente selbst ein Armutszeugnis ist. Das deutsche Rentensystem ist der Grund dafür, warum immer mehr Menschen sich vom Staat im Stich gelassen fühlen. Nur rund 48 Prozent bleiben aktuell am Ende vom lebenslangen Durchschnittsverdienst übrig. Und darauf fallen nochmals Abgaben an. Zum Vergleich: Ein Niederländer bekommt 100 Prozent, ein Österreicher - bei im Verhältnis mehr Beitragszahlern - gut 70. Dort liegt auch der EU-Schnitt. Das schaffen hierzulande nur Pensionäre - mit dem letzten Gehalt als Bezugsgröße. Wer das für gerecht hält, glaubt vermutlich auch, dass das Ordnungsamt die Wohnung aufräumt. Sich an die grundsätzlichen Brüche im Rentensystem heranzutrauen, das wäre tatsächlich mutig. Wo ist also die große Koalition, wenn man sie wirklich einmal braucht?"/be/DP/he