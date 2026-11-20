AMSTERDAM (dpa-AFX) - Zum Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung "De Telegraaf":

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"Das Verhalten von US-Präsident Donald Trump hat das Misstrauen geschürt. So bezeichnete er Wladimir Putin bei dem Gipfel in Shenzhen als "meinen Freund" und lobte die "besondere Beziehung" zu Gastgeber Xi Jinping. Das verstärkt den Eindruck, dass sich der für Schmeicheleien empfängliche Amerikaner von feindlichen Autokraten, mit denen er sich lieber umgibt als mit seinen westlichen Verbündeten, an der Nase herumführen lässt. (...)

Der russische Präsident Wladimir Putin dürfte zufrieden auf den Gipfel zurückblicken. Er konnte sich dabei erneut als ein Weltstaatsmann positionieren - auch wenn Russland, abgesehen von Atomwaffen, wirtschaftlich und militärisch nicht mit China und den USA mithalten kann. Die Ansicht, dass Putin von Trump, der ihn letztes Jahr in Alaska empfing, aus der internationalen Isolation befreit wurde, ist allerdings westliche Augenauswischerei. In vielen Ländern der Welt war man auch vorher schon nicht bereit, Moskau zu ächten. Allen voran Brics-Staaten wie Indien und Brasilien.

Der große Gewinner des trilateralen Gipfels ist Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Er konnte sich als neuer, stabiler Weltführer präsentieren, der die "einstigen Großmächte" Amerika und Russland - die beide jeweils in einen Krieg verwickelt sind - mit allen Ehren empfing."/pau/DP/jha