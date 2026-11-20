BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die belgische Zeitung "De Tijd" kommentiert am Freitag den Dreiergipfel der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen:

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"Mit einem Freund wie (US-Präsident) Donald Trump braucht Europa keine Feinde mehr. Sein Werben um (Kremlchef) Wladimir Putin und (Chinas Staatschef) Xi Jinping ist ebenso empörend wie gefährlich. Wer dachte, der Tiefpunkt sei erreicht, als der US-Gesandte Steve Witkoff Wladimir Putin kürzlich als "Menschenfreund" bezeichnete, rieb sich die Augen angesichts der Show, die Donald Trump in der chinesischen Stadt Shenzhen ablieferte. (...)

Um es klar zu sagen: Der Präsident der Vereinigten Staaten - jenes Landes, das sich jahrzehntelang als Beschützer der liberalen Weltordnung präsentierte -, hat sich auf sehr unangenehme Weise an zwei Vollblut-Autokraten angeschmiegt. Und damit an ein Duo, das es als Ehrensache betrachtet, demokratische Ideale auf jede erdenkliche Weise zu untergraben. (...)

Das Misstrauen gegenüber Trump ist angesichts seiner Unberechenbarkeit bei europäischen Politikern und Diplomaten nach rund zwei Jahren seiner zweiten Amtszeit tief verwurzelt. In der Ukraine und in Europa gab es die Befürchtung, dass das Gipfeltreffen in Shenzhen zu einer Runde werden könnte, bei der die drei Staatschefs quasi die Welt unter sich aufteilen. So weit kam es glücklicherweise nicht, doch die Gefahr ist weiterhin nicht gebannt.

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Möglicherweise waren die Gespräche in Shenzhen der Auftakt zur Schaffung einer "G3" - einer Plattform, auf der China, die USA und Russland regelmäßig zusammenkommen. Mit seinem Vorstoß hat Trump Russland jedenfalls aus der internationalen Isolation geholt. Der Gipfel hat die Welt nicht sicherer gemacht."/pau/DP/jha