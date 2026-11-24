BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der US-Chipriese Nvidia hat überraschend seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Dazu meint die belgische Zeitung "De Tijd" am Dienstag:

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"Er hat die Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump, seines Verwaltungsrats und der weltweiten Börsen. Aber Jensen Huang feiert sein Comeback an der Spitze von Nvidia als ein verletzlicher Mann. (...)

Er wird einer Affäre mit einer chinesischen Spionin verdächtigt. Es gibt Vorwürfe, dass beim Verkauf von Chips an China getrickst wurde, über Umwege via Singapur. Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde hat Berichten (...) zufolge eine Untersuchung der Buchhaltungspraktiken bei Nvidia eingeleitet. Und die Demokraten im Kongress werden sich sowohl mit der mutmaßlichen Spionageaffäre als auch mit der wichtigen Frage des China-Exports beschäftigen.

Das alles scheint den Verwaltungsrat nicht zu kümmern, solange Huang einen Trumpf ausspielen kann: die persönliche Unterstützung durch Präsident Trump. (...) In einer Welt, in der der Präsident der USA Geschäfte macht, die schamlos transaktional sind - und gefährlich nahe an offener Korruption liegen - ist das also die Art, wie es läuft. Das ist Kapitalismus nach Art der Vetternwirtschaft. Aber so funktionieren die USA.

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Dass der Verwaltungsrat den charismatischen Firmenchef zurückhaben wollte, sagt auch etwas über dieses Gremium aus. In den vergangenen Jahren wurde es allzu oft als Papiertiger angesehen, weil Huang die meisten Fäden persönlich in der Hand hielt. Die große Frage wird sein, ob Nvidia nun auch den Schritt hin zu einer robusteren, soliden Führungskultur gehen wird."/pau/DP/zb