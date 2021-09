Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Bundestagswahl/Söder/Laschet

WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Bundestagswahl/Söder/Laschet

Politik ist langweilig? Von wegen. Die Bundestagswahl ist in diesem Jahr spannender als jeder Hitchcock-Krimi. Völlig irre, wie sehr sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen gedreht hat. Die Union, die sich schon als sicherer Sieger gefühlt hatte und nur noch spekulierte, mit welchem Partner sie die Regierung bilden würde, ist völlig am Boden. Ein Knockdown allererste Güte. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet taumelt nur noch benommen durch den Ring. Jetzt muss sogar Angela Merkel aus der Ecke kommen. Ob ihr der entscheidende Schlag gelingt, ist fraglich. Die Kanzlerin kommt so spät zum Countdown, dass ihre Hilfe als Schwäche von Laschet ausgelegt werden muss. Merkel hat es aber auch in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft versäumt, eine Ziehtochter oder einen Ziehsohn aufzubauen. Da war Merkel zu sehr die "Übermutti", die keine starke Persönlichkeit neben sich duldete und im Zweifelsfall auch eiskalt aus dem Weg räumte./al/DP/zb