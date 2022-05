Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Massaker/USA

WEIDEN (dpa-AFX) - "'Der neue Tag" zu Massaker/USA:

"Es ist mal wieder schwer verständlich und kaum zu ertragen, was sich in den USA abspielt. Die Berichte über das offensichtlich totale Polizeiversagen beim Massaker an der Schule in Uvalde machen sprachlos. Das Gefasel von Ex-Präsident Donald Trump vor der Waffenlobby von einem Kampf gegen die "Existenz des Bösen" machen zornig. Und der Blick in die Geschichte des US-Waffenrechts machen ratlos. Denn auch der demokratische Präsident Barack Obama hat außer großen Worten nichts im Kampf für eine Verschärfung der Gesetze erreicht. Joe Biden wird es nicht anders gehen. Es ist eine Schande, dass sich die tief gespalteten Vereinigten Staaten nicht zu einer fundamentalen Neuausrichtung durchringen können. Wenn nicht einmal erschossene Kinder zur Umkehr führen, dann "Good Night, USA"."/yyzz/DP/he