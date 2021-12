Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Merkel

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Merkel:

Bitte nicht falsch verstehen: Angela Merkel hat Respekt verdient. Es gab unzählige Momente, in denen viele Bürgerinnen und Bürger froh waren, eine so besonnene, immer top vorbereitete ehemalige Wissenschaftlerin als Kanzlerin zu haben. Anderen Regierungschefs, reinen Machtpolitikern, ist sie mit einer derart nüchternen Lässigkeit begegnet, dass diese in ihrer Egozentrik der Verzweiflung nahe waren. Der CDU-Politikerin ging es um die Sache - immer. Dennoch hat sie es verpasst, eine große Agenda zu verfolgen. Vor allem beim Klimaschutz ist viel zu wenig in ihren Regierungsjahren passiert. Sie verschwendete sogar kostbare Zeit. Angela Merkel hätte sich die ständig verändernde Raute noch mehr zum Vorbild nehmen sollen./yyzz/DP/mis