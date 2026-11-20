WIEN (dpa-AFX) - Zum ersten Dreiergipfel zwischen den USA, China und Russland schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

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"Der Pomp der Inszenierung verbirgt die Schwächen der drei Großmächte. Trump und Putin stecken beide in Kriegen mit Mittelmächten fest, die sie nicht gewinnen können. Trumps innenpolitische Macht ist seit den Midterms gezügelt, und der wirtschaftliche und menschliche Preis, den Russland für seine Aggression gegen die Ukraine zahlt, wird das Land noch auf Jahre hinaus belasten. China wiederum ist mit tiefgreifenden wirtschaftlichen und demografischen Problemen konfrontiert, für die Xis autokratisches Regime Lösungen weder sucht noch findet. Sein Einfluss gerade in der eigenen Region ist schwächer, als es die Konferenz der 21 Pazifikstaaten glauben lässt.

Das Hauptproblem der Welt heute ist nicht die Vormacht der Großen, sondern das Fehlen einer oder mehrerer verantwortungsbewusster Ordnungsmächte. Der Dreiergipfel mit viel Pomp und wenig Wirkung hat das erneut demonstriert."/al/DP/jha