DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto16,22 +2,6%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1689 -0,1%Öl67,38 -0,3%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme/'Der Standard': Putin ohne Hemmungen

11.09.25 06:19 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Zu den Luftraumverletzungen mit russischen Drohnen in Polen schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

Wer­bung

"Der russische Machthaber Wladimir Putin hatte mehr als ein Dutzend (Drohnen) via Ukraine und Belarus losgeschickt. Ausgerechnet nach Polen! Dort hatte Hitler im September 1939 mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg begonnen. Im September 2025 sieht es so aus, als habe Putin nicht nur keinerlei Hemmungen, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren. Er sieht sich offenbar stark genug, auch ein Mitgliedsland der EU und der Nato militärisch gezielt zu attackieren. Zum ersten Mal seit 1945.

Bündnisvertreter spielten den Vorfall herunter, obwohl die große Anzahl der Drohnen kein Zufall sein kann. Sie sprachen davon, dass Putin den Westen militärisch "testen" wolle, um herauszufinden, wie die Streitkräfte reagieren. Die Vorsicht hat auch formale Gründe: Die Nato will keinen Krieg mit Russland. Würde sie die Drohnenattacke als Angriff werten, müsste sie den Bündnisfall nach Artikel 5 ausrufen, die Beistandspflicht für Polen."/oe/DP/zb