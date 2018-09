Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zu Orban im Europaparlament

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zu Orban im Europaparlament:

"Krisen wachsen schnell, große Institutionen reagieren langsam. Der aktuelle Fall betrifft den Umgang der EU und der konservativen Parteienfamilie EVP unter Manfred Weber (CSU) mit Ungarn. In der Woche, in der die EU entscheidet, ob sie ein Verfahren gegen Ungarn wegen Verstößen gegen Demokratie und Rechtsstaat einleitet, und Premier Viktor Orban vor dem Europäischen Parlament spricht, um das abzuwenden, ist nicht mehr viel zu retten. Manfred Weber und die EVP müssen sich fragen, ob sie die Bedrohung nicht Jahre zu spät erkannt haben. Ungarn war das erste Land, in dem eine populistische Regierungspartei sich anschickte, ihre Herrschaft durch Eingriffe in Verwaltung, Justiz und Medien dauerhaft zu machen. Weber will Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl werden, das Sprungbrett zum Amt des Kommissionspräsidenten. Unklarheiten in Wertefragen können ihm schaden. Sein französischer Konkurrent Michel Barnier sammelt als umsichtiger Brexit-Verhandler Punkte. So geht Weber nun spät auf Abstand zu Orban."/zz/DP/nas