Pressestimme: 'Die Glocke' zu afghanischen Ortskräften der Bundeswehr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke' zu afghanischen Ortskräften der Bundeswehr :

"Es geht um rund 2000 Schutzsuchende, über deren Aufnahme in Deutschland schnell und unbürokratisch entschieden werden muss - und zwar bis zum endgültigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Dass sich die Frage der Aufnahme der Ortskräfte überhaupt stellt, unterstreicht die unbefriedigende Entwicklung in dem südasiatischen Land. Die Lage dort bleibt instabil, die demokratischen Kräfte sind nicht gefestigt und die Taliban weiter ein entscheidender, wenn nicht der entscheidende Machtfaktor. Genau das wollte die Nato mit ihrer Ausbildungsmission "Resolute Support" verhindern. Offensichtlich ist dies nicht gelungen. Der Westen überlässt Afghanistan einer ungewissen Zukunft. Das ist bitter genug. Aber geradezu unmenschlich wäre es, wenn durch das mögliche Scheitern der Mission ausgerechnet die Menschen in akute Lebensgefahr gerieten, die sich an der Seite der Nato-Truppen für ein besseres Afghanistan eingesetzt haben."/ra/DP/he