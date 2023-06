Pressestimme: 'Die Glocke' zu Alexej Nawalny

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Alexej Nawalny:

"Heute, zweieinhalb Jahre nach der Verhaftung Nawalnys, schaut die freie Welt voller Anerkennung auf jenen Mann in Lagerhaft, der sich Folter und Isolierzelle zum Trotz nicht brechen lässt. Der sich beharrlich weigert, seinen Erzfeind Putin über ihn triumphieren zu lassen. Nawalny widersteht den Repressalien der staatlich gelenkten Strafjustiz. Nawalny verkörpert die Hoffnung auf ein besseres Russland. Nawalny lebt. Und genau das scheint die von blankem Hass erfüllten Pläne seines Widersachers zu beflügeln: Der Despot im Kremlpalast will die schillerndste Figur des Widerstands auf ewig hinter die Zäune einer Strafkolonie verbannen. Wie schrieb Nawalny, 47, am Sonntag, seinem dritten Geburtstag in Haft: Der Tag werde kommen, an dem das Eintreten für Gerechtigkeit etwas Alltägliches sein wird. Für nichts weniger riskiert er, Frau und Kinder nie wiederzusehen. Urteile wie jenes vom EU-Gericht für Menschenrechte sind daher nicht nur von symbolischem Wert für Nawalny. Sie unterstreichen, was ihm gebührt: Respekt."/yyzz/DP/men