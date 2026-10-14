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Pressestimme: 'Die Glocke' zu Altersvorsorgedepot

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu Altersvorsorgedepot:

"In der Branche herrscht Goldgräberstimmung. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Doch Vorsicht vor Abschlüssen mit zu hohen Kosten und geringer Rendite. Die Bundesregierung hat zwar einen Kostendeckel von einem Prozent der Beiträge vorgeschrieben - doch dieser Wert ist in der Praxis viel zu hoch. Es gibt Welt-ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,07 Prozent - auch deren Anbieter machen Gewinne. Die Modelle der Onlinebroker sind hoch attraktiv, aber kaum für Kunden geeignet, die persönliche Beratung vor Ort schätzen. Deshalb stehen die heimischen Sparkassen und Volksbanken im Wort, faire und kostengünstige Alternativen anzubieten. Wichtig für Verbraucher: Nicht hetzen lassen, genau hinsehen - aber das Thema Vorsorge nicht auf die lange Bank schieben."/yyzz/DP/men

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