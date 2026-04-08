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Pressestimme: 'Die Glocke' zu Artemis-Mondmissionen

09.04.26 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zu Artemis-Mondmissionen:

"Bei der Mission unter Führung der US-Weltraumbehörde Nasa stehen die Errungenschaften der Wissenschaft nur an zweiter Stelle. Priorität für Donald Trump genießt die Landung am Südpol des Erdtrabanten. Der US-Präsident will diesen Moment von historischer Tragweite vor Ende seiner zweiten Amtszeit als Triumph verbuchen. 2028 und damit zwei Jahre früher als China könnte es so weit sein. (.) Die Kosten sind im wahrsten Wortsinn astronomisch. Die Frage, ob solch abenteuerliche Summen zur Lösung irdischer Probleme nicht besser angelegt wären, treibt weder Trump um noch jene, die aus der Entwicklung einer künftigen Mondlandefähre Profit schlagen: Elon Musk mit seiner Raketenfirma SpaceX oder dessen Konkurrenten Jeff Bezos mit Blue Origin winkt ein Multi-Milliardengeschäft. Bei der Fortsetzung der glorreichen "Apollo"-Ära bliebe es dann nicht: Der Flug zum Mars soll folgen. Sinnloser hat die Menschheit noch nie Geld ausgegeben. Außer für Krieg."/yyzz/DP/men