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Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bundeshaushalt 2027

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Bundeshaushalt 2027

Wenn die schwarz-rote Bundesregierung über etwas nicht im Übermaß verfügt, dann ist es das Vertrauen der Bürger. Es ist ein kostbares Gut, das schnell verloren gehen kann. Erst recht, wenn man der arbeitenden Mitte Entlastungen verspricht - und diese dann nicht kommen. Mit einer angekündigten Senkung der Stromsteuer für alle hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewohnt vollmundig weit aus dem Fenster gelehnt. Doch in den bisherigen Haushaltsplanungen für 2027 findet sich die Maßnahme nicht wieder. Auch für die inflationsbedingte kalte Progression - eine heimliche Steuererhöhung - haben die schwarz-roten Haushälter bislang keinen Ausgleich vorgesehen. Sie senden damit ein ganz falsches Signal an die arbeitenden Menschen, die dieses Land maßgeblich finanzieren und zusammenhalten./yyzz/DP/zb

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