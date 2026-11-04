DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 68.719 -0,8%Euro 1,1231 +0,4%Öl 104,1 +0,5%Gold 3.948 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Die Glocke' zu Cyberattacke auf Supermärkte

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Cyberattacke auf Supermärkte

Der Weckruf wurde fahrlässigerweise nicht ernst genommen: Vor drei Wochen legten Cyberattacken Kühlschränke in französischen Supermärkten lahm. Nun ist es wieder zu einem Vorfall gekommen. (...) Für die Kunden ist der ganze Vorgang ärgerlich, standen sie doch vor leergeräumten Kühltheken. Erneut müssen tonnenweise Lebensmittel vernichtet werden. Auf die nationalen Sicherheitsbehörden kommt einiges an Arbeit zu: Wer ist für die Attacke verantwortlich? War es ein Erpresser, hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt - oder steckt womöglich ein staatlicher Akteur hinter der Sabotage, der mit seinen Aktionen Unsicherheit schüren will? In jedem Fall wird deutlich, wie wichtig Schutz vor digitalen Angriffen ist. Jeder muss sich darauf einstellen und mögliche Einfallstore absichern. Es ist ernst./yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.