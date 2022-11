Pressestimme: 'Die Glocke' zu G7-Außenminister/Russland

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu G7-Außenminister/Russland:

"Wie mit jemandem verhandeln, der eigentlich gar nicht verhandeln will, der sich ukrainische Gebiete einverleibt und sie zur Verhandlungsmasse macht? Die G7-Staaten werden in diesem Punkt nicht nachgeben können, müssen ihren Kurs wohl noch verschärfen. Ein Ausweg aus dem schrecklichen Ukraine-Krieg ist derzeit nicht in Sicht. So rückt eine düstere Lehre des 30-jährigen Kriegs wieder in den Blickpunkt: Der Westfälische Friede wurde 1648 nämlich nur möglich, weil durch die totale Erschöpfung der Ressourcen und die allgemeine Kriegsmüdigkeit keine Seite durch die Fortführung des Konflikts etwas gewinnen konnte. Hoffen wir, dass es diesmal nicht so weit kommt."