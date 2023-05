Pressestimme: 'Die Glocke' zu Industriestrompreisen

OELDE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Glocke" zu Industriestrompreisen:

"Habecks Vorschlag kommt spät. Der VW-Konzern hat am Wochenende angekündigt, auf eine zweite Batteriefabrik in Niedersachsen zu verzichten. BASF ist längst dabei, die Investitionen ins Ausland zu verlagern. Die hohen deutschen Strompreise sind politisch gewollt. Die Regierung hat sich gegen den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und für einen schnellen Kohleausstieg entschieden. Deshalb ist es gut, wenn die Politik jetzt versucht, zu retten, was noch zu retten ist."/yyzz/DP/men