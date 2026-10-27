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Pressestimme: 'Die Glocke' zu Kritik an Audi-Chef Döllner/USA

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Kritik an Audi-Chef Döllner/USA:

"Zugegeben: Der Kurzauftritt von Audi-Chef Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in den USA ist mehr als unglücklich. (...) Aus dem etwas unbeholfen wirkenden Auftritt eine Sympathie für Trump abzuleiten, geht wohl etwas zu weit. Auch wird der Besuch des Audi-Chefs in Georgia die Wahlen kaum entscheidend beeinflussen. Andersherum: Welcher deutsche Unternehmenschef mit Interessen in den USA würde in schwierigen Zeiten die Einladung eines US-Präsidenten ablehnen? Betriebsräte und Gewerkschaften sollten sich lieber auf die Frage konzentrieren, wie sie dazu beitragen können, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie zu stärken."/DP/jha

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