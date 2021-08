Pressestimme: 'Die Glocke' zu Preis des Westfälischen Friedens

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke' zu Preis des Westfälischen Friedens:

"Im seit Jahrzehnten befriedeten Deutschland nehmen wir Frieden gerne als Selbstverständlichkeit, als Normalfall hin. Doch ein Blick in die Ukraine, nach Afghanistan oder Syrien genügt, um zu sehen, dass dem leider nicht so ist. Kriege, Krisen und Konflikte beherrschen die Schlagzeilen. Die Welt um uns herum, so der verbreitete Eindruck, ist instabiler und unsicherer geworden. In solchen Zeiten ist Friedensarbeit notwendiger denn je. Dazu gehört, erfolgreiche Versöhnungs- und Nachhaltigkeitsprojekte öffentlichkeitswirksam zu würdigen. Mit der Verleihung des Preises des Westfälischen Friedens in Münster geschieht genau das. Die renommierte Auszeichnung ist deshalb so wichtig, weil sie den Blick auf zentrale Voraussetzungen für die Schaffung und Bewahrung von Frieden lenkt."