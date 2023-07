Pressestimme: 'Die Glocke' zu Reform der Bundesjugendspiele

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Reform der Bundesjugendspiele:

"Neue Übungen, bei denen es mehr um Spaß an der Bewegung als um das verbissene Kämpfen um Zentimeter und Sekunden geht - was soll daran schlecht sein? Zumal es weiterhin Bewertungen geben wird, etwa wie präzise ein bestimmter Zielbereich beim Werfen getroffen wird. Auch werden weiter Ehren-, Sieger- und Teilnehmerurkunden verteilt. Was sich ändert, ist die Bemessungsgrundlage: Statt nur diejenigen, die nach starren Leistungskriterien eine bestimmte Punktzahl erreichen, zu belobigen, werden die besten 20 beziehungsweise die nächstbesten 50 Prozent einer Schule ausgezeichnet. Sprich: Auch bei diesem System gibt es "Gewinner" und "Verlierer". Solch ein Vergleichscharakter ist auch nicht verwerflich. Jeder Mensch muss sich im Leben unweigerlich Wettbewerben stellen."/zz/DP/he