Pressestimme: 'Die Glocke' zu Russlands Vermittlungsangebot im Nahost-Krieg

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Russlands Vermittlungsangebot im Nahost-Krieg:

"Mittler zwischen Erzfeinden - das würde Russland Pluspunkte in der Weltgemeinschaft bringen, was die eigene Position im Ukraine-Krieg stärken würde. Das müsste womöglich zähneknirschend hingenommen werden, wenn dadurch das Töten in Israel und im Gazastreifen beendet werden könnte. Allerdings ist Moskau im Nahen Osten kein neutraler Akteur. (...) Israel wird sich also sicher nicht auf Gespräche unter Russlands Leitung einlassen. Putin muss das wissen - was bedeutet, dass es ihm im Grunde nur um kurzfristige positive Aufmerksamkeit ging. Ein leicht durchschaubares Manöver."/zz/DP/he