Pressestimme: 'Die Glocke' zu Stationierung von US-Raketen in Europa

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Stationierung von US-Raketen in Europa:

"Die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland ist wichtig und richtig. Die Kritik von SPD- und CDU-Politikern an der mangelnden Kommunikation des Bundeskanzlers ist in Teilen nachvollziehbar, in der Sache jedoch darf es keinen Zweifel geben: Russland bedroht die Länder Europas durch Aufrüstung und Stationierung von Raketen unter anderem in Kaliningrad in bisher nie dagewesener Weise. Berlin ist mit diesen Waffen direkt erreichbar. Eine klare Antwort darauf war überfällig. Zu einer wirksamen Verteidigung gehört eine glaubhafte Abschreckung. Gerade im Umgang mit Wladimir Putin gilt der Satz von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass die Sprache der Härte die einzige ist, die der russische Despot versteht."/DP/jha