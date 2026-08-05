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Pressestimme: 'Die Glocke' zu Steuerplänen bei Kryptowährungen

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Steuerplänen bei Kryptowährungen

Denn im Gegensatz etwa zu Aktien haben Digitalwährungen keinen echten materiellen oder wirtschaftlichen Gegenwert, sind künstliche, sehr risikobehaftete Spekulationsobjekte. Mangelnde Regulierung, ein extrem hoher Energieverbrauch beim "Schürfen" der Währungen, Missbrauch durch Kriminelle und im Alltag begrenzter Nutzen als Zahlungsmittel - viele gute Argumente sprechen gegen Krypto. Dennoch ist es nicht verwunderlich, dass gerade junge Menschen Kryptowährungen als interessante Anlageform wahrnehmen. Dauerdiskussionen um die Rente, die für viele unerschwinglichen Immobilienpreise und eine Arbeitswelt im Umbruch schaffen massive Unsicherheit, die hochspekulative Investitionen in Bitcoin & Co. attraktiv machen - bis die Blase platzt./yyzz/DP/zb