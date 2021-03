Pressestimme: 'Die Glocke' zu Trump/mögliche Präsidentschaftskandidatur

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Trump/mögliche Präsidentschaftskandidatur:

"Auch gegenüber Präsident Joe Biden ist Trump in einer komfortablen Situation. Egal, was der Demokrat macht - Trump wird stets behaupten, Bidens Politik schade dem Land und er selbst hätte die besseren Lösungen. Zudem wird Biden angesichts der Fülle der zu bewältigenden Aufgaben gar nicht alle Vorhaben umsetzen können - und seinem Amtsvorgänger so weitere Steilvorlagen liefern. So traurig es ist: Trump geht, Stand jetzt, mit guten Karten in den nächsten Machtpoker."/be/DP/he