Pressestimme: 'Die Glocke' zu Trump/Truth Social

12.08.26 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Trump/Truth Social:

"Bereits früher kam es zu auffälligen Finanzgeschäften mit Bezug zu Entscheidungen des US-Präsidenten, und gegen ihn und sein Umfeld wurde der Vorwurf des Insiderhandels laut. Doch anstatt sich von derlei Machenschaften zu distanzieren, macht Trump daraus nun ungeniert ein Geschäftsmodell. Ja, es gab Kritik, als die Pläne dazu im Juli vorgestellt wurden. Doch wo bleibt der Aufschrei, der Proteststurm in Politik und Gesellschaft? Zwar ist nicht klar, ob Trumps Truth-Social-Geschäft illegal ist, aber Gesetzgeber und Rechtsprechung in den USA müssen diese Selbstbereicherung stoppen."/yyzz/DP/he