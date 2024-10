Pressestimme: 'Die Glocke' zum Lieferkettengesetz

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke' zum Lieferkettengesetz:

"'Das kommt weg', hat Kanzler Olaf Scholz ziemlich vollmundig in Bezug auf das Lieferkettengesetz der Bundesregierung verkündet. Ob er dies Versprechen einlösen kann, ist allerdings fraglich. (.) Selbst wenn das deutsche Lieferkettengesetz abgeschafft werden würde, brächte dies auf Dauer keine Lösung. Denn das EU-Lieferkettengesetz, das ähnliche Pflichten wie das deutsche beinhaltet, muss bis Mitte 2026 in jedem Mitgliedsland umgesetzt werden. Die Bundesregierung kann also den Unternehmen maximal eine Atempause verschaffen./yyzz/DP/he