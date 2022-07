Pressestimme: 'Die Glocke' zum Obersten Gerichtshof der USA

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Obersten Gerichtshof der USA:

"Der Gedanke, dass die Parlamente der Bundesstaaten bald ohne Rücksicht auf Gerichtsentscheidungen Wahlkreiszuschnitte manipulieren könnten, macht bereits fassungslos. Möglicherweise können sie dann aber auch noch unabhängig vom tatsächlichen Abstimmungsergebnis die Wahlmännerstimmen bei der Präsidentenwahl dem genehmen Kandidaten zuschustern. Unvorstellbar? Nein. Genau das könnte eintreten - denn die ultra-konservative Besetzung des Supreme Court lässt befürchten, dass das Gericht in einem aktuellen Fall so entscheiden wird. Würde dieses Szenario Wirklichkeit, wäre der ohnehin stark beschädigte Ruf der USA als Vorzeige-Demokratie endgültig ruiniert. Ein System, in dem Gerichtsurteile und Wahlresultate ignoriert werden können, wäre keine Demokratie mehr."/ra/DP/he