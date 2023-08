Pressestimme: 'Die Glocke' zum Verfassungskonvent von Herrenchiemsee

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Verfassungskonvent von Herrenchiemsee:

"Nicht zuletzt erwächst für jeden Einzelnen die Pflicht, die Demokratie immer wieder aufs Neue zu verteidigen. Gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, in denen Politiker der AfD auf gesellschaftliche Spaltung setzen und mitunter aus verfassungsfeindlichen Ansichten keinen Hehl machen, gilt umso mehr die Maxime von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Es lohnt sich, sie in guter Verfassung und das Verdienst der Männer von Herrenchiemsee in Ehren zu halten."/ra/DP/he