Pressestimme: 'Die Glocke' zur E-Scooter-Unfallstatistik

17.07.26 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur E-Scooter-Unfallstatistik:

"Vor allem die Tatsache, dass Jüngere unter 25 Jahren in mehr als der Hälfte aller Unfälle involviert waren, sollte die Politik alarmieren. Experten fordern daher zurecht, dass das Mindestalter zum Führen eines E-Rollers auf 15 Jahre angehoben wird - analog zum Mofafahren. Auch muss es für Personen ohne Führerschein Pflicht werden, dass sie eine Prüfbescheinigung in der Fahrschule inklusive Theorie- und Praxisstunden erwerben - ebenfalls analog zum Mofafahren. Dies wäre ein wichtiger Baustein, um die Unfallzahlen zu reduzieren."/yyzz/DP/he