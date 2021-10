Pressestimme: 'Die Glocke' zur Inflation

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Inflation:

"Die Preise steigen. Ob an der Tankstelle, beim Bäcker oder im Supermarkt - überall muss der Kunde immer tiefer in die Tasche greifen. Das Statistische Bundesamt meldete gestern die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1993. (...) In der Bevölkerung wächst die Sorge vor den sozialen Folgen einer hohen Inflationsrate. Auf die Ansprüche von Rentnern, Sparern und Lohnempfängern muss besonders geachtet werden. Die deutschen Sparer leiden schon seit Jahren unter der Nullzinspolitik. Die Politik ist zu besonderer Rücksichtnahme aufgerufen. Gerade eine künftige Regierung sollte hier sehr behutsam vorgehen und gegensteuern. Weichenstellungen, die die Inflation weiter anheizen könnten, müssen unbedingt vermieden werden."/yyzz/DP/he