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Pressestimme: 'Die Glocke' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Sollte die AfD einen Koalitionspartner brauchen, aber nicht finden, dann ist die CDU als zweitstärkste Kraft gefragt. Ein Bündnis mit SPD und Grünen unter Duldung durch die Linkspartei ist für die Christdemokraten zugegeben keine verlockende Perspektive. Aber eine solche Koalition wäre - insofern das Wahlergebnis sie hergibt - allemal besser, als die Brandmauer nach rechts einzureißen und der AfD zur Macht zu verhelfen. "Wenn man eine fundamentaloppositionelle, extremistische Partei an der Macht beteiligt, ist es um Freiheit und Demokratie geschehen", sagt der renommierte Zeithistoriker Andreas Wirsching. Es ist für ihn eine zentrale Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Diese Lehre sollte die CDU gerade jetzt beherzigen./yyzz/DP/zb

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