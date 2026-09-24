Pressestimme: 'Die Glocke' zur Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie

24.09.26 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zur Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie:

"Den Sozialpartnern muss an einem zügigen Abschluss gelegen sein. Bitte keine Streiks. Nicht endlos verhandeln. Ohnehin laufen diese Gesprächsrunden seit jeher nach dem stets gleichen Muster ab: Die einen fordern (zu) viel, die anderen bieten (zu) wenig. Am Ende einigt man sich irgendwo dazwischen. Beide Seiten sind zufrieden. Man möchte den Verhandlern daher zurufen: einigt Euch rasch. Und mäßigt Euch. Vor allem beim Thema Geld. Fünf Prozent Lohnplus passen ebenso wenig in die Zeit wie eine Nullrunde. Die goldene Mitte wäre das richtige Maß - um Kaufkraftverluste der Arbeitnehmer auszugleichen, ohne den Betrieben die finanziellen Mittel für Zukunftsinvestitionen zu nehmen."/yyzz/DP/men