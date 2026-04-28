Pressestimme: 'Die Glocke' zur Zahl der Geburten

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Zahl der Geburten:

"Die Zahl der Geburten in Deutschland ist auf dem niedrigsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber wen wundert es? Die Bedingungen für die Gründung einer Familie sind ausbaufähig. Die Politik muss aufwachen und Anreize schaffen, dass wieder mehr junge Menschen den Mut haben, Kinder in die Welt zu setzen. (.) Das Elterngeld ist auf den ersten Blick eine schöne Sache. Da es jedoch in der Steuererklärung anzugeben ist, sind Abzüge durchaus möglich. Wäre es komplett von der Steuer befreit, wären die finanziellen Einbußen bei vielen geringer. Weiterhin sind da die Kosten für Betreuung und Bildung. Wer sein Kind in der Kita oder der Offenen Ganztagsschule betreuen lässt, sollte dafür nicht extra zahlen müssen. (.) Für Schulkinder kommen teure Schulbücher hinzu. Auch hier darf es keine zusätzlichen Kosten geben, hat der Staat doch ein eigenes Interesse daran, dass junge Menschen gut gebildet sind."/yyzz/DP/he